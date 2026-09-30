जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग, मुंगली गांव के 10 घर जलकर खाक; कई परिवार हुए बेघर

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. जिले के दूरदराज वारवान इलाके के मुंगली गांव में देर रात भीषण आग लगने से करीब 10 घर और कुछ गौशालाएं जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं. गनीमत यह रही कि इस भयानक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सर्दियों की दस्तक के बीच कई परिवार रातों-रात बेघर हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, आधी रात के बाद एक घर में भड़की आग ने तेजी से आसपास के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया और कई अन्य घरों को जलने से बचा लिया. किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत सामग्री देने का आश्वासन दिया है.