किरण बेदी की बड़ी मांग, क्या नेताओं-अधिकारियों की संपत्ति का खुलेगा हिसाब?

दिल्ली में अवैध निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालों के बीच किरण बेदी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक बड़ी मांग रखी है. उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजा है. सवाल है क्या मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों और एमसीडी अधिकारियों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक किया जा सकता है? बेदी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कई संपत्तियों के संचालन और अधिग्रहण में नियमों के उल्लंघन और कथित सांठगांठ की आशंका है. उनके मुताबिक अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है.

किरण बेदी इससे पहले भी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा चुकी हैं. उन्होंने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और सरकारी निरीक्षण में तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बताई है.