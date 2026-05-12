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किन्नौर के भाबानगर में भारी भूस्खलन, पहाड़ियों से गिरे बड़े-बड़े पत्थर, यातायात बुरी तरह प्रभावित - KINNAUR LANDSLIDE

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भाबानगर में भारी भूस्खलन (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 1:25 PM IST

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किन्नौर जिले के भाबानगर क्षेत्र में मंगलवार को भारी भूस्खलन की घटना से हड़कंप मच गया. लगातार खराब मौसम और बारिश के कारण पहाड़ियों से अचानक बड़े-बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे इलाके में यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया. कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. सड़क बहाली के लिए मशीनें लगाई गई हैं और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है. हालांकि पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने के कारण राहत और बहाली कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं और कई जगह दरारें दिखाई दे रही हैं. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

किन्नौर जिले के भाबानगर क्षेत्र में मंगलवार को भारी भूस्खलन की घटना से हड़कंप मच गया. लगातार खराब मौसम और बारिश के कारण पहाड़ियों से अचानक बड़े-बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे इलाके में यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया. कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. सड़क बहाली के लिए मशीनें लगाई गई हैं और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है. हालांकि पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने के कारण राहत और बहाली कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं और कई जगह दरारें दिखाई दे रही हैं. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

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