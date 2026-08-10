मौसम ने बढ़ाई किन्नौर के बागवानों की चिंता, उत्पादन घटने का अनुमान, क्या GI टैग वाले सेब की चमक रहेगी बरकरार? - GI TAG APPLE HIMACHAL
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 2:36 PM IST
किन्नौर का सेब अपनी मिठास, कुरकुरेपन और खास पहचान के लिए देशभर में मशहूर है. इस बार किन्नौरी बागवानों के लिए मौसम चिंता बढ़ा रहा है. जिले में सेब उत्पादन पिछले साल की 35 लाख पेटियों से घटकर करीब 28 लाख पेटियां रहने का अनुमान है. निचार ब्लॉक में सेब की फसल 50 फीसदी तक कम रहने की संभावना है, जबकि कल्पा और पूह में उत्पादन सामान्य रह सकता है. बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं. हालांकि किन्नौर के रॉयल डिलिशियस सेब को GI टैग मिलने से बागवानों को बेहतर कीमत की उम्मीद है.
किन्नौर का सेब अपनी मिठास, कुरकुरेपन और खास पहचान के लिए देशभर में मशहूर है. इस बार किन्नौरी बागवानों के लिए मौसम चिंता बढ़ा रहा है. जिले में सेब उत्पादन पिछले साल की 35 लाख पेटियों से घटकर करीब 28 लाख पेटियां रहने का अनुमान है. निचार ब्लॉक में सेब की फसल 50 फीसदी तक कम रहने की संभावना है, जबकि कल्पा और पूह में उत्पादन सामान्य रह सकता है. बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं. हालांकि किन्नौर के रॉयल डिलिशियस सेब को GI टैग मिलने से बागवानों को बेहतर कीमत की उम्मीद है.