किन्नौर का सेब अपनी मिठास, कुरकुरेपन और खास पहचान के लिए देशभर में मशहूर है. इस बार किन्नौरी बागवानों के लिए मौसम चिंता बढ़ा रहा है. जिले में सेब उत्पादन पिछले साल की 35 लाख पेटियों से घटकर करीब 28 लाख पेटियां रहने का अनुमान है. निचार ब्लॉक में सेब की फसल 50 फीसदी तक कम रहने की संभावना है, जबकि कल्पा और पूह में उत्पादन सामान्य रह सकता है. बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं. हालांकि किन्नौर के रॉयल डिलिशियस सेब को GI टैग मिलने से बागवानों को बेहतर कीमत की उम्मीद है.