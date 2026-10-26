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खरगे की टिप्पणी पर बीजेपी का देशभर में प्रदर्शन, बिना शर्त माफी की मांग

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MALLIKARJUN KHARGE REMARK ON PM MODI FATHER BJP NATIONWIDE PROTEST APOLOGY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2026 at 4:44 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कथित टिप्पणी पर सियासी विवाद काफी तेज हो गया है। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। पार्टी नेताओं ने खरगे के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय बताते हुए उनसे बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी सांसद संबित पात्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि राजनीतिक विरोध नीतियों तक सीमित होना चाहिए, न कि किसी नेता के परिवार और व्यक्तिगत जीवन को निशाना बनाना चाहिए। हालांकि, इस पूरे विवाद पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कथित टिप्पणी पर सियासी विवाद काफी तेज हो गया है। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। पार्टी नेताओं ने खरगे के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय बताते हुए उनसे बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी सांसद संबित पात्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि राजनीतिक विरोध नीतियों तक सीमित होना चाहिए, न कि किसी नेता के परिवार और व्यक्तिगत जीवन को निशाना बनाना चाहिए। हालांकि, इस पूरे विवाद पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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