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मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर छिड़ा सियासी घमासान

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MALLIKARJUN KHARGE DIWALI STATEMENT CONTROVERSY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2026 at 8:36 PM IST

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आठ नवंबर यानी दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाले बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया ने सवाल उठाया कि दिवाली को उसके पारंपरिक नाम से पुकारने में क्या परेशानी है और दोनों त्योहारों की अपनी अलग पहचान है। इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आठ नवंबर यानी दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाले बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया ने सवाल उठाया कि दिवाली को उसके पारंपरिक नाम से पुकारने में क्या परेशानी है और दोनों त्योहारों की अपनी अलग पहचान है। इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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