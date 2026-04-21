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PM मोदी को ‘आतंकवादी’ कहने पर सियासी तूफान...खड़गे का बयान… फिर सफाई… और अब बीजेपी का पलटवार - POLITICAL CONTROVERSY INDIA

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PM मोदी पर विवादित टिप्पणी से सियासी तूफान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 8:35 PM IST

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मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. हालांकि, बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने “आतंकवादी” नहीं बल्कि “आतंकित करने” की बात कही थी. उन्होंने मोदी और अमित शाह पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया. इस बयान पर BJP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जहां पीयूष गोयल ने इसे शर्मनाक बताया। यह विवाद तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले सामने आया है.

मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. हालांकि, बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने “आतंकवादी” नहीं बल्कि “आतंकित करने” की बात कही थी. उन्होंने मोदी और अमित शाह पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया. इस बयान पर BJP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जहां पीयूष गोयल ने इसे शर्मनाक बताया। यह विवाद तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले सामने आया है.

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