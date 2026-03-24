खंडवा: निमाड़ में तीन दिवसीय गणगौर पर्व की धूम मची हुई है. माता की आराधना के साथ ही समर्पण, आस्था और सेवा का अनोखा जज्बा भी देखने को मिल रहा है. गुरव समाज में जूठे पत्तल उठाने की अनोखी परंपरा है. इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है. आयोजन के पहले दिन माता को अंबाड़ी की भाजी और जवार की रोटी का भोग लगाया गया. आयोजन के अंतिम दिन मंगलवार को विशेष पूजा के साथ भंडारे का आयोजन किया गया था. गुरव समाज के संरक्षक सोमनाथ काले ने बताया कि जूठी पत्तल उठाने के लिए अक्सर लोग आगे नहीं आते हैं, लेकिन हमारे समाज में इसके लिए बोली लगती है. यह इसलिए की भंडारे को प्रसादी मानते हैं.