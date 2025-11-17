ETV Bharat / Videos

ओंकारेश्वर में रॉबर्ट वाड्रा, नर्मदा किनारे गगनभेदी मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजन-अभिषेक - KHANDWA OMKARESHWAR ROBERT VADRA

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 5:00 PM IST

खंडवा: सोमवार को कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन को पहुंचे. जहां, महंत मंगलदास त्यागी के साथ नर्मदा के तट पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में वैदिक ब्राह्मण के गगनभेदी मंत्रोच्चार के साथ पूजन अभिषेक किया. इसके बाद ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन किए. इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "ओंकारेश्वर आकर बहुत अच्छा लगा. यहां के लोग और संत बहुत अच्छे हैं. भगवान से सबको भाईचारा बनाए रखने, सभी को खुश रखने सहित अपने परिवार व देश के लिए मंगलमय कामना की." कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने ओंकारेश्वर में रॉबर्ट वाड्रा का स्वागत किया. वहीं, ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रशासन द्वारा शॉल, श्रीफल, भगवान की मूर्ति और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया.  

