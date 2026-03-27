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JK विधानसभा में खामेनेई के पोस्टर! 'इजराइल मुर्दाबाद' के नारों से गूंजा सदन - KHAMENEI POSTERS IN JK ASSEMBLY

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JK विधानसभा में खामेनेई के पोस्टर! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 5:21 PM IST

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पूरे देश में सियासी हलचल बढ़ा दी. कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक सदन के वेल में पहुंच गए. इस दौरान विधायकों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराए और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका के खिलाफ नारे लगने से पूरा सदन गूंज उठा. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने किया. तनवीर सादिक ने कहा कि खामेनेई की हत्या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और भारत के शीर्ष नेतृत्व को इसकी निंदा करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी और सरकार ईरान के लोगों के साथ खड़ी है. हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही करीब 30 मिनट तक बाधित रही.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पूरे देश में सियासी हलचल बढ़ा दी. कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक सदन के वेल में पहुंच गए. इस दौरान विधायकों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराए और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका के खिलाफ नारे लगने से पूरा सदन गूंज उठा. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने किया. तनवीर सादिक ने कहा कि खामेनेई की हत्या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और भारत के शीर्ष नेतृत्व को इसकी निंदा करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी और सरकार ईरान के लोगों के साथ खड़ी है. हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही करीब 30 मिनट तक बाधित रही.

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