खालिदा जिया के शव को दफनाया गया, हजारों लोग शामिल हुए, जयशंकर ने तारिक रहमान को पीएम मोदी का दिया पत्र

खालिदा जिया के शव को दफनाया गया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 8:17 PM IST

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बांग्लादेश के दौरे पर रहे.उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे रहमान से मुलाकात की. रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा और खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने  विश्वास व्यक्त किया बेगम खालिदा जिया की सोच और मूल्य हमारी साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन मंगलवार को हुआ था. जिनका अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर ढाका में हुआ.एस जयशंकर इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए.खालिदा जिया का अंतिम संस्कार समारोह मानिक मिया एवेन्यू में हुआ.जिसमें विदेशी गणमान्य व्यक्ति, राजनीतिक नेता और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए.खालिदा को उनके पति, दिवंगत राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी जियाउर रहमान के बगल में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया.

जयशंकर की ढाका यात्रा भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुई है. मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद संबंध तनावपूर्ण हो गए है. बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर भारत चिंता जता चुका है. 2024 में एक विद्रोह के बाद शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा और उन्हें देश छोड़ कर भागना पड़ा था.

KHALEDA ZIA FUNERAL
JAISHANKAR IN DHAKA
PM MODI
TARIQUE RAHMAN
KHALEDA ZIA FUNERAL

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

