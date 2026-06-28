केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है. मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. वो मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले लेकर गई. जहां दोनों आरोपियों की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया. आरोप है कि यहीं पर केतन को धक्का देकर मार दिया गया था. जांच के दौरान दौरान पुलिस ने आरोपियों द्वारा अपनाए गए रूट, आरोपियों की स्थिति, उनका एक्शन प्लान और घटना कैसे घटी, इसकी पूरी जानकारी ली गई. जांचकर्ता मौत के सटीक कारणों और दोनों आरोपियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं.

इस बीच पुलिस ने लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में आरोपी चेतन चौधरी का दोपहिया वाहन जब्त कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी चेतन ने पुणे से लोहागढ़ किले तक यात्रा करने के लिए कथित तौर पर दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया था. इसके अलावा, अधिकारियों ने आरोपी के हुडी और हेडफोन भी बरामद किए हैं. इससे पहले, मुख्य आरोपी सिया गोयल, प्रवीण गोयल और पूजा गोयल के माता-पिता पूछताछ के लिए पुलिस वाले लोनावला पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. उधर, पीड़ित के परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की.

केतन अग्रवाल की 18 जून को पुणे के पास लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी. आरोप है कि केतन की हत्या की गई और इसमें उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसका दोस्त चेतन चौधरी शामिल है. पुलिस ने केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और आगे की जांच जारी रहने तक वे 29 जून तक सात दिन की पुलिस हिरासत में हैं.