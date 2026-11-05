केरल में जन्मी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स की पहली एशियाई-अमेरिकी मेयर बनकर इतिहास रचा

केरल में जन्मी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने मौजूदा मेयर करेन बास को हराया है. इसके साथ ही, वह इस शहर की पहली एशियाई-अमेरिकी मेयर और इस पद पर चुनी जाने वाली महिला बन गई हैं. कुल 784,262 वोटों में से नित्या रमन लगभग 26,000 वोटों की बढ़त के साथ आगे रहीं. 28 जुलाई 1981 को केरल में जन्मीं नित्या रमन छह साल की उम्र में लुइसियाना चली गई थीं और 22 साल की उम्र में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल थ्योरी में स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में MIT से अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की. 2013 में लॉस एंजिल्स आने के बाद, उन्होंने नगर प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया, 'सेलाह नेबरहुड बेघर गठबंधन' (SELAH Neighborhood Homeless Coalition) की स्थापना में मदद की, और 'टाइम्स अप एंटरटेनमेंट' में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया. 'डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट' आंदोलन से जुड़ीं नित्या रमन छह साल तक सिटी काउंसिल की सदस्य भी रही हैं. चुनाव से पहले मतदाताओं की प्राथमिकताओं से पता चला कि शहर के सामने नगर प्रशासन से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियां हैं.