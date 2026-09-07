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त्रिशूर हादसे में बड़ा खुलासा! नशे में थे 8 छात्र; स्थानीय लोगों से झड़प के बाद पुलिस से बचने को दौड़ाई थी कार

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KERALA THRISSUR ROAD ACCIDENT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 8:46 PM IST

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केरल के त्रिशूर में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. इस दर्दनाक एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में शराब पीने के संकेत मिले हैं. पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि हादसे से ठीक पहले छात्रों की स्थानीय लोगों से झड़प हुई थी.

जैसे ही छात्रों को पुलिस के आने की भनक लगी, उन्होंने बचने के लिए बेहद तेज रफ्तार में कार दौड़ाई. लेकिन भागती हुई यह कार कुछ ही दूरी पर हाईवे पर गलत तरीके से खड़ी एक लॉरी से जा टकराई, जिससे 8 परिवारों के चिराग बुझ गए. पुलिस ने लापरवाही से लॉरी खड़ी करने वाले ड्राइवर तुकाराम कांबले को भी गिरफ्तार कर लिया है.

केरल के त्रिशूर में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. इस दर्दनाक एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में शराब पीने के संकेत मिले हैं. पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि हादसे से ठीक पहले छात्रों की स्थानीय लोगों से झड़प हुई थी.

जैसे ही छात्रों को पुलिस के आने की भनक लगी, उन्होंने बचने के लिए बेहद तेज रफ्तार में कार दौड़ाई. लेकिन भागती हुई यह कार कुछ ही दूरी पर हाईवे पर गलत तरीके से खड़ी एक लॉरी से जा टकराई, जिससे 8 परिवारों के चिराग बुझ गए. पुलिस ने लापरवाही से लॉरी खड़ी करने वाले ड्राइवर तुकाराम कांबले को भी गिरफ्तार कर लिया है.

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