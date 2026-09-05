केरल के त्रिशूर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार; तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत
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Published : September 5, 2026 at 1:05 PM IST
केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कैपामंगलम के पनंबिकुन्नू में हाईवे पर खड़ी एक मालवाहक लॉरी के पीछे एक तेज रफ्तार कार जा घुसी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस के मुताबिक, तमिलनाडु नंबर की यह कार गुरुवायुर से कोडुंगल्लूर की तरफ जा रही थी. मृतकों में ज्यादातर डिंडीगुल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद कार इतनी बुरी तरह पिचक गई थी कि स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम को कार काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा.
केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कैपामंगलम के पनंबिकुन्नू में हाईवे पर खड़ी एक मालवाहक लॉरी के पीछे एक तेज रफ्तार कार जा घुसी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस के मुताबिक, तमिलनाडु नंबर की यह कार गुरुवायुर से कोडुंगल्लूर की तरफ जा रही थी. मृतकों में ज्यादातर डिंडीगुल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद कार इतनी बुरी तरह पिचक गई थी कि स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम को कार काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा.