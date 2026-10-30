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केरल में निपाह मरीजों के इलाज में एक्सपायर्ड रेमडेसिविर देने का गंभीर आरोप, जांच कमेटी गठित

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एक्सपायर्ड रेमडेसिविर देने का आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2026 at 9:51 PM IST

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केरल में निपाह वायरस के मरीजों के इलाज को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने विधानसभा में खुलासा किया है कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में कोविड के समय खरीदी गई रेमडेसिविर दवा की एक्सपायरी डेट मई 2023 थी, लेकिन इसके बावजूद साल 2023 से 2026 के बीच इसकी दर्जनों शीशियां इस्तेमाल की गईं। आशंका जताई जा रही है कि मरीजों को एक्सपायर्ड दवा दी गई होगी। हालांकि, इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है जो यह पता लगाएगी कि मरीजों पर इसका क्या असर हुआ। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया है कि इस अवधि में जिन मरीजों की मौत हुई, उन्हें यह दवा नहीं दी गई थी।

केरल में निपाह वायरस के मरीजों के इलाज को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने विधानसभा में खुलासा किया है कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में कोविड के समय खरीदी गई रेमडेसिविर दवा की एक्सपायरी डेट मई 2023 थी, लेकिन इसके बावजूद साल 2023 से 2026 के बीच इसकी दर्जनों शीशियां इस्तेमाल की गईं। आशंका जताई जा रही है कि मरीजों को एक्सपायर्ड दवा दी गई होगी। हालांकि, इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है जो यह पता लगाएगी कि मरीजों पर इसका क्या असर हुआ। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया है कि इस अवधि में जिन मरीजों की मौत हुई, उन्हें यह दवा नहीं दी गई थी।

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