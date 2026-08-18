केरल के मंथली पेमेंट केस में चार्जशीट दाखिल करने से पहले ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है और कोझिकोड समेत आठ जगहों पर छापेमारी की. इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' और निजी माइनिंग कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' CMRL शामिल हैं. सीपीएम के कोझिकोड जिला सचिवालय के सदस्य और MLA पीए मोहम्मद रियास के करीबी पी. निखिल के अपार्टमेंट में छापेमारी की गई. इसके अलावा, कोझिकोड में नंदूलाल के 'ईस्ट हिल' स्थित घर की भी तलाशी ली गई. नंदूलाल भी रियास के सहयोगी हैं और 'जिला पर्यटन संवर्धन परिषद' के पूर्व कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं. जांच के दायरे में 'लेकर इंडिया कॉर्पोरेशन' से जुड़े ऑफिस और ठिकानें भी हैं. यह एक सिस्टर कंपनी है जिसमें वीना विजयन पार्टनर हैं. मामले में ईडी CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था, कंपनी के दूसरे अधिकारियों और 'एक्सलॉजिक' से जुड़े लोगों से कई बार पूछताछ कर चुकी है. उनसे पूछताछ और वीना विजयन की डायरी से जो जानकारी मिली, उसी के आधार पर ताजा कार्रवाई हो रही है.