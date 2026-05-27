केरल : विजयन के खिलाफ छापेमारी पर लेफ्ट समर्थकों का ED अफसरों की गाड़ी पर हमला, ईंट व पत्थर फेंके, लाठीचार्ज - ED OFFICIALS VEHICLE ATTACK
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Published : May 27, 2026 at 7:30 PM IST
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर के बाहर बुधवार को हिंसा भड़क गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी छापेमारी पूरी करके घर से निकल रहे थे. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी के काफिले को घेर लिया और गाड़ियों पर ईंट व पत्थर से हमला किया. इससे गाड़ियों के शीशे टूट गए. वहीं भीड़ कंट्रोल करते समय एक पुलिस वाला घायल हो गया. हालात को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. संदिग्ध सीपीआई (एम) कार्यकर्ता विजयन के किराए के घर के बाहर जमा हो गए और रेड का विरोध किया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईडी अधिकारियों को ले जा रही गाड़ी को रोक दिया और उस पर पत्थर फेंके.
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर के बाहर बुधवार को हिंसा भड़क गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी छापेमारी पूरी करके घर से निकल रहे थे. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी के काफिले को घेर लिया और गाड़ियों पर ईंट व पत्थर से हमला किया. इससे गाड़ियों के शीशे टूट गए. वहीं भीड़ कंट्रोल करते समय एक पुलिस वाला घायल हो गया. हालात को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. संदिग्ध सीपीआई (एम) कार्यकर्ता विजयन के किराए के घर के बाहर जमा हो गए और रेड का विरोध किया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईडी अधिकारियों को ले जा रही गाड़ी को रोक दिया और उस पर पत्थर फेंके.