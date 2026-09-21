केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, 6 लोगों की दर्दनाक मौत; 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
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Published : September 21, 2026 at 12:00 PM IST
केरल में भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. रविवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. मलप्पुरम के नीलांबुर में अचानक आई बाढ़ के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में NDRF की स्पेशल टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं.
हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और पलक्कड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर निचले इलाकों में राहत कैंप और हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में रात के सफर पर रोक लगा दी है.
केरल में भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. रविवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. मलप्पुरम के नीलांबुर में अचानक आई बाढ़ के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में NDRF की स्पेशल टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं.
हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और पलक्कड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर निचले इलाकों में राहत कैंप और हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में रात के सफर पर रोक लगा दी है.