केरल चुनाव : शाह ने सीएम पर केंद्र की योजनाओं के नाम बदलने के लगाए आरोप, कांग्रेस बोली- BJP-LDF में मिलीभगत - KERALA ASSEMBLY ELECTIONS
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Published : April 5, 2026 at 10:22 PM IST
केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलडीएफ सरकार पर केंद्र की योजनाओं के नाम बदलने के आरोप लगाए. केद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी के लिए न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं, देशभर में यही एनडीए का रुख है. दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी और एलडीएफ पर मिलीभगत के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आज बीजेपी और एलडीएफ साथ-साथ हैं, केरल की शांति की परंपरा खतरे में है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच असली मुकाबला बताया. जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है. केरल में जुबानी जंग तेज होती जा रही है.
केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलडीएफ सरकार पर केंद्र की योजनाओं के नाम बदलने के आरोप लगाए. केद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी के लिए न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं, देशभर में यही एनडीए का रुख है. दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी और एलडीएफ पर मिलीभगत के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आज बीजेपी और एलडीएफ साथ-साथ हैं, केरल की शांति की परंपरा खतरे में है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच असली मुकाबला बताया. जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है. केरल में जुबानी जंग तेज होती जा रही है.