केरल विधानसभा चुनाव 2026 में UDF की मजबूत वापसी के बाद वी. डी. सतीशान मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं. विपक्ष के नेता के रूप में सतीशन ने वाम मोर्चे के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई और गठबंधन को कई अहम चुनावी जीत दिलाईं. छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले सतीशन ने लगातार संघर्ष के बाद कांग्रेस में अपनी मजबूत पहचान बनाई. 2001 से परवूर सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रहे सतीशन ने इस बार 20 हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल की. चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में अभियान तेज हो गया है. हालांकि कांग्रेस हाईकमान अंतिम फैसला करेगा, लेकिन सतीशन की दावेदारी फिलहाल सबसे मजबूत मानी जा रही है.