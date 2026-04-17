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केरल कांग्रेस में CM चेहरे को लेकर घमासान, नतीजों से पहले बढ़ी गुटबाजी - KERALA CONGRESS

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केरल कांग्रेस में CM चेहरे को लेकर घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 3:29 PM IST

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केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है. यह बहस के सुधाकरन के बयान से शुरू हुई थी. पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ एक जानबूझकर की गई चाल माना है, खासकर तब जब केसी वेणुगोपाल ने सुधाकरन की बातों से इनकार नहीं किया दिलचस्प बात यह है कि सुधाकरन, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए रमेश चेन्निथला के नाम का सुझाव दिया था, अब केसी वेणुगोपाल के लिए जोरदार वकालत कर रहे हैं. ऐसा करके, सुधाकरन ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने वाले हाईकमान के सख्त निर्देश को खुले तौर पर नजरअंदाज कर दिया है. 

केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है. यह बहस के सुधाकरन के बयान से शुरू हुई थी. पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ एक जानबूझकर की गई चाल माना है, खासकर तब जब केसी वेणुगोपाल ने सुधाकरन की बातों से इनकार नहीं किया दिलचस्प बात यह है कि सुधाकरन, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए रमेश चेन्निथला के नाम का सुझाव दिया था, अब केसी वेणुगोपाल के लिए जोरदार वकालत कर रहे हैं. ऐसा करके, सुधाकरन ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने वाले हाईकमान के सख्त निर्देश को खुले तौर पर नजरअंदाज कर दिया है. 

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