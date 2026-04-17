केरल कांग्रेस में CM चेहरे को लेकर घमासान, नतीजों से पहले बढ़ी गुटबाजी - KERALA CONGRESS
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Published : April 17, 2026 at 3:29 PM IST
केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है. यह बहस के सुधाकरन के बयान से शुरू हुई थी. पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ एक जानबूझकर की गई चाल माना है, खासकर तब जब केसी वेणुगोपाल ने सुधाकरन की बातों से इनकार नहीं किया दिलचस्प बात यह है कि सुधाकरन, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए रमेश चेन्निथला के नाम का सुझाव दिया था, अब केसी वेणुगोपाल के लिए जोरदार वकालत कर रहे हैं. ऐसा करके, सुधाकरन ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने वाले हाईकमान के सख्त निर्देश को खुले तौर पर नजरअंदाज कर दिया है.
केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है. यह बहस के सुधाकरन के बयान से शुरू हुई थी. पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ एक जानबूझकर की गई चाल माना है, खासकर तब जब केसी वेणुगोपाल ने सुधाकरन की बातों से इनकार नहीं किया दिलचस्प बात यह है कि सुधाकरन, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए रमेश चेन्निथला के नाम का सुझाव दिया था, अब केसी वेणुगोपाल के लिए जोरदार वकालत कर रहे हैं. ऐसा करके, सुधाकरन ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने वाले हाईकमान के सख्त निर्देश को खुले तौर पर नजरअंदाज कर दिया है.