केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पलक्कड़ में पीएम मोदी ने LDF और UDF पर जमकर हमला बोला और कहा कि दो स्वार्थी चेहरों के बीच केरल फंसा हुआ है. पीएम मोदी ने दोनों गठबंधनों पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया. केरल की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है. पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार केरल की जनता बीजेपी को मौका देगी और बीजेपी इस बार केरल में सरकार बनाएगी.

पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में रोड शो भी किया, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी.