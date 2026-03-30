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केरल विधानसभा चुनाव : बीजेपी-एलडीएफ साथ काम कर रहे, पीएम सबरीमला मामले पर मौन रहे - राहुल गांधी - RAHUL GANDHI CAMPAIGN KERALA

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केरल विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 10:27 PM IST

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 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने केरल दौरे के दौरा सबरीमला मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, जो इस बात का संकेत है कि एलडीएफ असल में भाजपा के नियंत्रण में है. अडूर में कांग्रेस की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने दावा किया कि नौ अप्रैल के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाजपा के “गठजोड़” से मुकाबला करना पड़ रहा है. एलडीएफ पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और दोनों पार्टियों को यूडीएफ की विरोधी ताकतों के तौर पर दिखाया. उन्होंने कहा, भाजपा-एलडीएफ फ्रंट यूडीएफ के उलट है, और इसीलिए भाजपा केरल में यूडीएफ को सत्ता हासिल करने से रोक रही है. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सबरीमला में हुई सोने की चोरी के बारे में बताने की चुनौती दी और सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने इस घटना को नजरअंदाज क्यों किया.

 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने केरल दौरे के दौरा सबरीमला मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, जो इस बात का संकेत है कि एलडीएफ असल में भाजपा के नियंत्रण में है. अडूर में कांग्रेस की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने दावा किया कि नौ अप्रैल के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाजपा के “गठजोड़” से मुकाबला करना पड़ रहा है. एलडीएफ पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और दोनों पार्टियों को यूडीएफ की विरोधी ताकतों के तौर पर दिखाया. उन्होंने कहा, भाजपा-एलडीएफ फ्रंट यूडीएफ के उलट है, और इसीलिए भाजपा केरल में यूडीएफ को सत्ता हासिल करने से रोक रही है. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सबरीमला में हुई सोने की चोरी के बारे में बताने की चुनौती दी और सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने इस घटना को नजरअंदाज क्यों किया.

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