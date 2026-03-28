ETV Bharat / Videos

केरल विधानसभा चुनाव: बेपोर में दिख रहा है दिलचस्प मुकाबला, मुख्यमंत्री के दामाद मोहम्मद रियास ठोक रहे हैं एलडीएफ की दावेदारी - INTERESTING CONTEST IN BEYPORE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बेपोर में दिख रहा है दिलचस्प मुकाबला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 7:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के उत्तरी तट पर, कोझिकोड जिले में ऐतिहासिक बंदरगाह शहर बेपोर स्थित है. यह इलाका मछुआरा समुदायों, बंदरगाह से जुड़े कामगारों और बढ़ते शहरी मतदाताओं को एक साथ लाता है. अभी राज्य सरकार में लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.  यह क्षेत्र वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां सीपीआई(एम) 1982 से लगातार जीत हासिल करती आ रही है. संयोग से, मोहम्मद रियास मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दामाद भी हैं. वे राज्य में एलडीएफ के फिर से सत्ता में आने के भरोसे के साथ बेपोर सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं.  

रियास के मुकाबले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से पी.वी. अनवर चुनावी मैदान में हैं. अनवर नीलांबुर से पूर्व निर्दलीय विधायक हैं, जिनका झुकाव एलडीएफ की ओर था। बाद में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए.  

इस त्रिकोणीय मुकाबले में, एनडीए ने के.पी. प्रकाश बाबू को फिर से उम्मीदवार बनाया है. एनडीए का लक्ष्य 2021 के अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना है, जब वो 26,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. बाबू स्थानीय मुद्दों को अपने चुनाव प्रचार में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं. इनमें पीने के पानी की सप्लाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से लेकर तटीय कटाव और इलाके की अहम आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले बेपोर बंदरगाह की बदहाली शामिल हैं.  

केरल के उत्तरी तट पर, कोझिकोड जिले में ऐतिहासिक बंदरगाह शहर बेपोर स्थित है. यह इलाका मछुआरा समुदायों, बंदरगाह से जुड़े कामगारों और बढ़ते शहरी मतदाताओं को एक साथ लाता है. अभी राज्य सरकार में लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.  यह क्षेत्र वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां सीपीआई(एम) 1982 से लगातार जीत हासिल करती आ रही है. संयोग से, मोहम्मद रियास मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दामाद भी हैं. वे राज्य में एलडीएफ के फिर से सत्ता में आने के भरोसे के साथ बेपोर सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं.  

रियास के मुकाबले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से पी.वी. अनवर चुनावी मैदान में हैं. अनवर नीलांबुर से पूर्व निर्दलीय विधायक हैं, जिनका झुकाव एलडीएफ की ओर था। बाद में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए.  

इस त्रिकोणीय मुकाबले में, एनडीए ने के.पी. प्रकाश बाबू को फिर से उम्मीदवार बनाया है. एनडीए का लक्ष्य 2021 के अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना है, जब वो 26,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. बाबू स्थानीय मुद्दों को अपने चुनाव प्रचार में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं. इनमें पीने के पानी की सप्लाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से लेकर तटीय कटाव और इलाके की अहम आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले बेपोर बंदरगाह की बदहाली शामिल हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERESTING CONTEST IN BEYPORE
केरल विधानसभा चुनाव
बेपोर में दिलचस्प मुकाबला
सीएम के दामाद मोहम्मद रियास
INTERESTING CONTEST IN BEYPORE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले, विकसित यूपी का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट

March 28, 2026 at 7:49 PM IST
कहा, मिलकर चुनौतियों का करें सामना

देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, कहा, मिलकर चुनौतियों का करें सामना

March 28, 2026 at 6:29 PM IST
टीम भावना से करें काम

पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी की मीटिंग: मुख्यमंत्रियों से टीम भावना के साथ मिलकर काम करने की अपील

March 27, 2026 at 10:50 PM IST
रामनवमी पर देश भर में उत्साह का माहौल

रामनवमी पर देश भर में उत्साह का माहौल, रामनगरी अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

March 27, 2026 at 10:09 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.