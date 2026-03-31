केरल का मानंतवाडी, वायनाड जिले के तीन प्रमुख विधानसभा सीट में एक है. ये सीट विधानसभा चुनावों के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में एक बनकर उभर रहा है. इस सीट पर फिलहाल एलडीएफ के ओ. आर. केलू विराजमान हैं. वे मंत्री भी रह चुके हैं. केलू का दावा विकास का एक दशक है. इसी के दम पर वे लगातार तीसरी बार जीत की आस लगाए हैं. दूसरी ओर, यूडीएफ स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को उजागर कर रहा है और सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश में है. बीजेपी के मैदान में उतरने से मुकाबला और कड़ा हो गया है। अब यहां तिकोना मुकाबला है. एलडीएफ उम्मीदवार केलू अपने दस साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं. वे मानंतवाडी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दे रहे हैं.