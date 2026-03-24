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मिलिए 'चुवरबॉट' से, चुनाव प्रचार का नया औजार - CHUVORBOT NEW TOOL FOR CAMPAIGNING

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मिलिए 'चुवरबॉट' से, चुनाव प्रचार का नया औजार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 6:57 PM IST

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 क्या आप राजनीतिक भित्तिचित्रों और उन्हें दीवारों पर उकेरने वाले कुशल हाथों के बिना चुनाव की कल्पना कर सकते हैं?, केरल में अगर आपको पार्टी के चिन्ह और चुनावी नारे उकेरने वाली मशीन दिखाई दे तो आश्चर्य की बात नहीं है. ये चुवरबॉट का कमाल है. मलयालम में 'चुवर' का मतलब दीवार और 'बॉट' का मतलब रोबोट होता है.  चुवरबॉट इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर बना है. राज्य की कुछ विधानसभा सीटों पर चुनावी मौसम में चुवरबॉट का इस्तेमाल दीवारों पर राजनीतिक भित्तिचित्र बनाने के लिए किया जा रहा है. खुरदरी बाहरी सतहों पर पेंट करने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट का परीक्षण सबसे पहले अप्रयुक्त दीवारों पर किया गया, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक जगहों को खराब करने देना नहीं चाहता था. टीमों ने नतीजों का आकलन किया और चुवरबॉट बनाने वालों से संपर्क किया, ताकि इसे प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल किया जा सके. चुवरबॉट अभी प्रोटोटाइप चरण में है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने चुनावी रणनीतियों में अपनी जगह बना ली है

 क्या आप राजनीतिक भित्तिचित्रों और उन्हें दीवारों पर उकेरने वाले कुशल हाथों के बिना चुनाव की कल्पना कर सकते हैं?, केरल में अगर आपको पार्टी के चिन्ह और चुनावी नारे उकेरने वाली मशीन दिखाई दे तो आश्चर्य की बात नहीं है. ये चुवरबॉट का कमाल है. मलयालम में 'चुवर' का मतलब दीवार और 'बॉट' का मतलब रोबोट होता है.  चुवरबॉट इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर बना है. राज्य की कुछ विधानसभा सीटों पर चुनावी मौसम में चुवरबॉट का इस्तेमाल दीवारों पर राजनीतिक भित्तिचित्र बनाने के लिए किया जा रहा है. खुरदरी बाहरी सतहों पर पेंट करने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट का परीक्षण सबसे पहले अप्रयुक्त दीवारों पर किया गया, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक जगहों को खराब करने देना नहीं चाहता था. टीमों ने नतीजों का आकलन किया और चुवरबॉट बनाने वालों से संपर्क किया, ताकि इसे प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल किया जा सके. चुवरबॉट अभी प्रोटोटाइप चरण में है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने चुनावी रणनीतियों में अपनी जगह बना ली है

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