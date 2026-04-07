केरल विधानसभा चुनाव 2026: बीजेपी को मंजेश्वर सीट पर कामयाबी की उम्मीद, यूडीएफ और एलडीएफ के भी जीत के दावे - BJP HOPES FOR SUCCESS IN MANJESHWAR
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Published : April 7, 2026 at 7:06 PM IST
केरल के उत्तरी छोर पर बसे कासरगोड जिले के मंजेश्वर इलाके में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी रहती है. इसे उन सीटों में शुमार किया जाता है जहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है. पार्टी ने यहां से के. सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। सुरेंद्रन ने 2016 में भी यहां से चुनाव लड़ा था लेकिन वो मात्र 89 वोटों से हार गए थे। उस समय वे राज्य बीजेपी अध्यक्ष थे. सुरेंद्रन को 2021 में भी यहां से टिकट दिया गया लेकिन इस बार वो करीब 750 वोटों से हार गए. सुरेंद्रन का कहना है कि इस बार हालात अलग हैं क्योंकि लोग राज्य सरकार के साथ यूडीएफ के घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौजूदा विधायक से नाखुश हैं.
आईयूएमएल का 1987 से इस सीट पर कब्जा है। वो केवल एक बार 2006 में सीपीआई से हारी है. मौजूदा विधायक और उम्मीदवार ए. के. एम. अशरफ का कहना है कि उनकी पार्टी एक बार फिर यहां से जीत हासिल करेगी. अशरफ ने अपने कार्यकाल के दौरान मंजेश्वर में किए गए विकास कार्यों की फेहरिस्त गिनवाई. अशरफ सुरेंद्रन को बाहरी करार देते हैं. उनके मुताबिक वो हर पांच साल में सिर्फ एक बार यहां आते हैं.
केरल के उत्तरी छोर पर बसे कासरगोड जिले के मंजेश्वर इलाके में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी रहती है. इसे उन सीटों में शुमार किया जाता है जहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है. पार्टी ने यहां से के. सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। सुरेंद्रन ने 2016 में भी यहां से चुनाव लड़ा था लेकिन वो मात्र 89 वोटों से हार गए थे। उस समय वे राज्य बीजेपी अध्यक्ष थे. सुरेंद्रन को 2021 में भी यहां से टिकट दिया गया लेकिन इस बार वो करीब 750 वोटों से हार गए. सुरेंद्रन का कहना है कि इस बार हालात अलग हैं क्योंकि लोग राज्य सरकार के साथ यूडीएफ के घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौजूदा विधायक से नाखुश हैं.
आईयूएमएल का 1987 से इस सीट पर कब्जा है। वो केवल एक बार 2006 में सीपीआई से हारी है. मौजूदा विधायक और उम्मीदवार ए. के. एम. अशरफ का कहना है कि उनकी पार्टी एक बार फिर यहां से जीत हासिल करेगी. अशरफ ने अपने कार्यकाल के दौरान मंजेश्वर में किए गए विकास कार्यों की फेहरिस्त गिनवाई. अशरफ सुरेंद्रन को बाहरी करार देते हैं. उनके मुताबिक वो हर पांच साल में सिर्फ एक बार यहां आते हैं.