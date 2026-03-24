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केरल विधानसभा चुनाव 2026: हाई-प्रोफाइल पेरावूर सीट पर दिलचस्प मुकाबला, यूडीएफ के गढ़ में लोकप्रिय एलडीएफ नेता की चुनौती - KERALA ASSEMBLY ELECTIONS 2026

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पेरावूर सीट पर दिलचस्प मुकाबला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 6:45 PM IST

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केरल के पेरावूर सीट पर हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां दिग्गज नेताओं और प्रमुख चेहरों के बीच टक्कर है. टकराव के केंद्र में एलडीएफ की के. के. शैलजा हैं. उन्हें पिनराई विजयन सरकार के पहले टर्म में सबसे लोकप्रिय हस्तियों में एक माना जाता था. हालांकि, उन्हें सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उस वक्त वे मट्टन्नूर से विधायक थीं. इस बार उन्हें एलडीएफ के गढ़ मट्टन्नूर के बजाय पेरावूर से टिकट दिया गया है, जो पहाड़ी इलाका है. यहां केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के नेतृत्व में यूडीएफ लगातार तीन कार्यकाल से सत्ता में है. विवाद इसी बात को लेकर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सीपीआई (एम) के संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को दरकिनार करने की कोशिश है.

केरल के पेरावूर सीट पर हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां दिग्गज नेताओं और प्रमुख चेहरों के बीच टक्कर है. टकराव के केंद्र में एलडीएफ की के. के. शैलजा हैं. उन्हें पिनराई विजयन सरकार के पहले टर्म में सबसे लोकप्रिय हस्तियों में एक माना जाता था. हालांकि, उन्हें सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उस वक्त वे मट्टन्नूर से विधायक थीं. इस बार उन्हें एलडीएफ के गढ़ मट्टन्नूर के बजाय पेरावूर से टिकट दिया गया है, जो पहाड़ी इलाका है. यहां केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के नेतृत्व में यूडीएफ लगातार तीन कार्यकाल से सत्ता में है. विवाद इसी बात को लेकर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सीपीआई (एम) के संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को दरकिनार करने की कोशिश है.

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पेरावूर सीट पर दिलचस्प मुकाबला
UDF के गढ़ में LDF नेता की चुनौती
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