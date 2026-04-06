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केरल विधानसभा चुनाव 2026: वायनाड को फिर से है संवरने का इंतजार, पर्यटन का मुद्दा चुनाव को करेगा प्रभावित - WAYANAD AWAITS REVIVAL

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वायनाड में पर्यटन का मुद्दा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 7:03 PM IST

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अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, सर्द जलवायु और धुंध से ढके नजारों के लिए मशहूर वायनाड केवल केरल ही नहीं देश भर के पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है. हालांकि, बाढ़ और भूस्खलन से अक्सर प्रभावित होने वाले पारिस्थितिक रूप से इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में लोगों की आजीविका और यहां की अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है.  

इस साल के विधानसभा चुनावों से पहले, पर्यटन उद्योग से जुड़े यहां के लोग लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बाद जिले की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रोडमैप की मांग कर रहे है. इन्हीं मुद्दों को दोहराते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोर दिया कि उम्मीदवारों को जिले को मजबूत करने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए.

कुछ लोग बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर भी जोर देते हैं, उनका कहना है कि राज्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा तय परियोजनाओं ने हालिया विकास को गति दी है. 

अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, सर्द जलवायु और धुंध से ढके नजारों के लिए मशहूर वायनाड केवल केरल ही नहीं देश भर के पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है. हालांकि, बाढ़ और भूस्खलन से अक्सर प्रभावित होने वाले पारिस्थितिक रूप से इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में लोगों की आजीविका और यहां की अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है.  

इस साल के विधानसभा चुनावों से पहले, पर्यटन उद्योग से जुड़े यहां के लोग लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बाद जिले की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रोडमैप की मांग कर रहे है. इन्हीं मुद्दों को दोहराते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोर दिया कि उम्मीदवारों को जिले को मजबूत करने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए.

कुछ लोग बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर भी जोर देते हैं, उनका कहना है कि राज्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा तय परियोजनाओं ने हालिया विकास को गति दी है. 

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