ETV Bharat / Videos

केरल विधानसभा चुनाव: नेमोम सीट तीनों पार्टियों के लिए ताकत का टेस्ट, BJP ने राजीव चंद्रशेखर को उतारा - NEMOM SEAT IS A TEST OF STRENGTH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नेमोम सीट बनी नाक की लड़ाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के दक्षिणी सिरे पर मौजूद नेमोम चुनाव क्षेत्र केरल की राजनीति का केंद्र है. नेमोम में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, जिसे CPM, BJP और कांग्रेस अपनी शान की लड़ाई मानते हैं. नेमोम वह चुनाव क्षेत्र है जहां से इतिहास में पहली बार BJP का कोई प्रतिनिधि केरल विधानसभा में पहुंचा है. केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को भी भरोसा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक चार महीने पहले हुए लोकल बॉडी चुनावों में वह इतिहास में पहली बार तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर कब्ज़ा करने में कामयाब रही। BJP बड़ी उम्मीदों के साथ नेमोम की लड़ाई में उतर रही है.  

नेमोम में, जहां 2016 में ओ राजगोपाल जीते थे, इस बार राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं। राजीव चंद्रशेखर, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ने चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही नेमोम से चुनाव लड़ने का भरोसा जताया था. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें जीत से कम की कोई उम्मीद नहीं है.

लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार और शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी का कहना है कि BJP का नेमोथ सिर्फ एक भ्रम है. शिवनकुट्टी ने यह भी आरोप लगाया कि नेमोथ में BJP और कांग्रेस मिलकर खेल रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2016 में ओ राजगोपाल को चुपके से सपोर्ट किया था. उन्होंने दावा किया कि लेफ्ट फ्रंट ने ही 2021 में नेमोथ में BJP का अकाउंट बंद किया था, जो कांग्रेस की मदद से खुला था.

केरल के दक्षिणी सिरे पर मौजूद नेमोम चुनाव क्षेत्र केरल की राजनीति का केंद्र है. नेमोम में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, जिसे CPM, BJP और कांग्रेस अपनी शान की लड़ाई मानते हैं. नेमोम वह चुनाव क्षेत्र है जहां से इतिहास में पहली बार BJP का कोई प्रतिनिधि केरल विधानसभा में पहुंचा है. केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को भी भरोसा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक चार महीने पहले हुए लोकल बॉडी चुनावों में वह इतिहास में पहली बार तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर कब्ज़ा करने में कामयाब रही। BJP बड़ी उम्मीदों के साथ नेमोम की लड़ाई में उतर रही है.  

नेमोम में, जहां 2016 में ओ राजगोपाल जीते थे, इस बार राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं। राजीव चंद्रशेखर, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ने चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही नेमोम से चुनाव लड़ने का भरोसा जताया था. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें जीत से कम की कोई उम्मीद नहीं है.

लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार और शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी का कहना है कि BJP का नेमोथ सिर्फ एक भ्रम है. शिवनकुट्टी ने यह भी आरोप लगाया कि नेमोथ में BJP और कांग्रेस मिलकर खेल रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2016 में ओ राजगोपाल को चुपके से सपोर्ट किया था. उन्होंने दावा किया कि लेफ्ट फ्रंट ने ही 2021 में नेमोथ में BJP का अकाउंट बंद किया था, जो कांग्रेस की मदद से खुला था.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEMOM SEAT IS A TEST OF STRENGTH
BJP ने राजीव चंद्रशेखर को उतारा
केरल विधानसभा चुनाव
नेमोम सीट पर सियासी घमासान
NEMOM SEAT IS A TEST OF STRENGTH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दो पूर्व सहयोगियों में मुकाबला

आलप्पुझा जिले की अंबलपुझा सीट पर इस बार दो पूर्व सहयोगियों में मुकाबला, लेफ्ट के एच. सलाम के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व विधायक सुधाकरन

March 19, 2026 at 7:00 PM IST
'LPG संकट है, कहीं ड्राई-आउट नहीं'

'LPG संकट है, कहीं ड्राई-आउट नहीं'... पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का दावा

March 19, 2026 at 6:15 PM IST
अमेरिका के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा परमाणु खतरा?

अमेरिका के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा परमाणु खतरा?... खुफिया चीफ का बड़ा दावा

March 19, 2026 at 5:47 PM IST
ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही

ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही, अमेरिका-इजराइल का ईरान के तेल ठिकानों पर हमला

March 18, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.