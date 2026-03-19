केरल के दक्षिणी सिरे पर मौजूद नेमोम चुनाव क्षेत्र केरल की राजनीति का केंद्र है. नेमोम में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, जिसे CPM, BJP और कांग्रेस अपनी शान की लड़ाई मानते हैं. नेमोम वह चुनाव क्षेत्र है जहां से इतिहास में पहली बार BJP का कोई प्रतिनिधि केरल विधानसभा में पहुंचा है. केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को भी भरोसा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक चार महीने पहले हुए लोकल बॉडी चुनावों में वह इतिहास में पहली बार तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर कब्ज़ा करने में कामयाब रही। BJP बड़ी उम्मीदों के साथ नेमोम की लड़ाई में उतर रही है.

नेमोम में, जहां 2016 में ओ राजगोपाल जीते थे, इस बार राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं। राजीव चंद्रशेखर, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ने चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही नेमोम से चुनाव लड़ने का भरोसा जताया था. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें जीत से कम की कोई उम्मीद नहीं है.

लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार और शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी का कहना है कि BJP का नेमोथ सिर्फ एक भ्रम है. शिवनकुट्टी ने यह भी आरोप लगाया कि नेमोथ में BJP और कांग्रेस मिलकर खेल रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2016 में ओ राजगोपाल को चुपके से सपोर्ट किया था. उन्होंने दावा किया कि लेफ्ट फ्रंट ने ही 2021 में नेमोथ में BJP का अकाउंट बंद किया था, जो कांग्रेस की मदद से खुला था.