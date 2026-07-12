ETV Bharat / Videos

केरल: वायनाड भूस्खलन के बाद एक और शव बरामद, हिमाचल के विक्रम राणा थे कंस्ट्रक्शन मैनेजर - वायनाड भूस्खलन

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वायनाड में सर्च ऑपरेशन खत्म (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के वायनाड के कल्लाडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव मिला है. इसके साथ ही, 7 जुलाई को यहां हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है. रविवार को जिस शख्स का शव मिला, उसकी पहचान कंस्ट्रक्शन मैनेजर विक्रम राणा के रूप में हुई है. 58 साल के विक्रम राणा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे और टनल प्रोजेक्ट में काम करते थे. उनका शव नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन के दौरान मीनाक्षी पुल से करीब 350 मीटर नीचे मिला. भूस्खलन के बाद वहां लोहे का मलबा जमा हो गया था. शव को ढूंढ निकालने के लिए उनके परिजनों ने प्रशासन और रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया है.  

हादसे के बाद लापता बताए गए लोगों में राणा आखिरी शख्स थे. जब परिजनों ने उनके शव की पहचान कर ली, तब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. बाद में शव को कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया की जाएगी और फिर उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा.  

केरल के वायनाड के कल्लाडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव मिला है. इसके साथ ही, 7 जुलाई को यहां हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है. रविवार को जिस शख्स का शव मिला, उसकी पहचान कंस्ट्रक्शन मैनेजर विक्रम राणा के रूप में हुई है. 58 साल के विक्रम राणा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे और टनल प्रोजेक्ट में काम करते थे. उनका शव नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन के दौरान मीनाक्षी पुल से करीब 350 मीटर नीचे मिला. भूस्खलन के बाद वहां लोहे का मलबा जमा हो गया था. शव को ढूंढ निकालने के लिए उनके परिजनों ने प्रशासन और रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया है.  

हादसे के बाद लापता बताए गए लोगों में राणा आखिरी शख्स थे. जब परिजनों ने उनके शव की पहचान कर ली, तब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. बाद में शव को कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया की जाएगी और फिर उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा.  

For All Latest Updates

TAGGED:

VIKRAM RANA
WAYANAD LANDSLIDE
मीनाक्षी पुल
वायनाड भूस्खलन
WAYANAD LANDSLIDE RESCUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

कैदी बना रहे हैं पक्षियों के लिए आशियाना

मध्य प्रदेश: छिंदवाड़ा जिला जेल में कैदी बना रहे हैं पक्षियों के लिए आशियाना

July 12, 2026 at 9:09 PM IST
हादसे ने जिंदगी भर का दिया दर्द

वियतनाम नाव हादसा: 15 परिवारों में पसरा मातम, हादसे ने जिंदगी भर का दिया दर्द

July 12, 2026 at 8:44 PM IST
कौन हैं निहंग?

कौन हैं निहंग? जानें 'गुरु की लाडली फौज' का 300 साल का इतिहास

July 12, 2026 at 7:02 PM IST
ओमान तट के पास जहाज पर हमला

ओमान तट के पास जहाज पर हमला, एक भारतीय लापता, 10 को बचाया गया

July 12, 2026 at 7:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.