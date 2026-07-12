केरल के वायनाड के कल्लाडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव मिला है. इसके साथ ही, 7 जुलाई को यहां हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है. रविवार को जिस शख्स का शव मिला, उसकी पहचान कंस्ट्रक्शन मैनेजर विक्रम राणा के रूप में हुई है. 58 साल के विक्रम राणा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे और टनल प्रोजेक्ट में काम करते थे. उनका शव नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन के दौरान मीनाक्षी पुल से करीब 350 मीटर नीचे मिला. भूस्खलन के बाद वहां लोहे का मलबा जमा हो गया था. शव को ढूंढ निकालने के लिए उनके परिजनों ने प्रशासन और रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया है.

हादसे के बाद लापता बताए गए लोगों में राणा आखिरी शख्स थे. जब परिजनों ने उनके शव की पहचान कर ली, तब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. बाद में शव को कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया की जाएगी और फिर उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा.