केरल के अलापुझा में रहने वाले जुड़वां भाइयों के लिए उनका जुड़वां होना ही परेशानी का कारण बन गया था. फिंगरप्रिंट और आइरिस (Biometrics) के निशान एक जैसे होने के कारण सिस्टम बार-बार एक बच्चे का आवेदन रिजेक्ट कर रहा था, जिससे परिवार पिछले 2 साल से परेशान था.

जब 'ईटीवी भारत' ने इस अनोखी समस्या को प्रमुखता से उठाया, तो प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. पंचायत सदस्य अजीत कुमार और जिला कलेक्टर के संज्ञान के बाद मामला तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा. तकनीकी खामी दूर होने के बाद अब अंततः दोनों बच्चों का आधार कार्ड बन गया है. परिवार ने अपनी इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए ईटीवी भारत की टीम का आभार जताया है. पूरी रिपोर्ट के लिए वीडियो देखें.