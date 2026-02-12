ETV Bharat / Videos

आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख देता क्योंझर का आर्चरी सेंटर - KEONJHAR ARCHERY CENTRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख देता आर्चरी सेंटर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के क्योंझर का आर्चरी सेंटर आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख दे रहा है. 2 साल में यहां से 14 नेशनल लेवल के तीरंदाज तैयार हुए हैं और उन्होंने 20 नेशनल और स्टेट लेवल के मेडल जीते हैं.ओडिशा सरकार और टाटा स्टील की मिली-जुली कोशिश से 24 कैडेट्स के लिए 2024 में शंकरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा आर्चरी हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू किया गया था. अभी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुल 17 कैडेट्स यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं. आर्चरी सेंटर में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं हैं. युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए इसकी तारीफ हुई है. तो क्योंझर का ये सेंटर इन युवाओं को सपनों को पंख दे रहा है. जो आने वाले दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे.

ओडिशा के क्योंझर का आर्चरी सेंटर आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख दे रहा है. 2 साल में यहां से 14 नेशनल लेवल के तीरंदाज तैयार हुए हैं और उन्होंने 20 नेशनल और स्टेट लेवल के मेडल जीते हैं.ओडिशा सरकार और टाटा स्टील की मिली-जुली कोशिश से 24 कैडेट्स के लिए 2024 में शंकरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा आर्चरी हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू किया गया था. अभी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुल 17 कैडेट्स यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं. आर्चरी सेंटर में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं हैं. युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए इसकी तारीफ हुई है. तो क्योंझर का ये सेंटर इन युवाओं को सपनों को पंख दे रहा है. जो आने वाले दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

KEONJHAR ARCHERY CENTRE
ARCHERY CENTRE
ODISHA
KEONJHAR
KEONJHAR ARCHERY CENTRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

114 नए राफेल जेट खरीदेगा भारत

114 नए राफेल जेट खरीदेगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने 3.25 लाख करोड़ के सौदे को दी मंजूरी

February 12, 2026 at 10:52 PM IST
Bangladesh election

बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार ?, मतदान के बाद मतगणना जारी

February 12, 2026 at 10:31 PM IST
फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 'बदला हुआ टाइटल बताए बिना फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे'

February 12, 2026 at 8:47 PM IST
सवाल पूछने पर मीडिया पर बरसे राहुल गांधी

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग, सवाल पूछने पर मीडिया पर बरसे राहुल गांधी

February 12, 2026 at 6:37 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.