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कभी घर-गृहस्थी संभालती थीं इप्सिता, अब 10 हजार वर्गफीट में उगा रहीं कामयाबी की फसल; मशरूम खेती से बनीं सफल एग्री-प्रेन्योर

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ODISHA WOMAN MUSHROOM CULTIVATOR SUCCESS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2026 at 7:12 PM IST

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ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले की रहने वाली 46 वर्षीय इप्सिता स्वाईं ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया है कि अगर लगन सच्ची हो, तो घर की चारदीवारी से निकलकर महिलाएं हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकती हैं. शादी के बाद अपना ज्यादातर समय घर-गृहस्थी में बिताने वाली इप्सिता ने साल 2010 में मशरूम की खेती की शुरुआत की थी. आज वह करीब 10 हजार वर्गफीट जमीन पर मशरूम और उसके स्पॉन (बीज) का बड़ा कारोबार चला रही हैं.

उनका यह कारोबार अब केंद्रापाड़ा से लेकर कटक, जाजपुर और खुर्दा तक फैल चुका है. इप्सिता ने न केवल अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि 500 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर भी बनाया है.

ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले की रहने वाली 46 वर्षीय इप्सिता स्वाईं ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया है कि अगर लगन सच्ची हो, तो घर की चारदीवारी से निकलकर महिलाएं हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकती हैं. शादी के बाद अपना ज्यादातर समय घर-गृहस्थी में बिताने वाली इप्सिता ने साल 2010 में मशरूम की खेती की शुरुआत की थी. आज वह करीब 10 हजार वर्गफीट जमीन पर मशरूम और उसके स्पॉन (बीज) का बड़ा कारोबार चला रही हैं.

उनका यह कारोबार अब केंद्रापाड़ा से लेकर कटक, जाजपुर और खुर्दा तक फैल चुका है. इप्सिता ने न केवल अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि 500 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर भी बनाया है.

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