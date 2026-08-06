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केजरीवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में BLOCK!... मेटा से नहीं मिला जवाब, मोदी सरकार को भी घेरा - KEJRIWAL CLAIMS INSTAGRAM BLOCK

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केजरीवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में BLOCK! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 4:31 PM IST

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अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है. उनका कहना है कि मेटा के भारत स्थित दफ्तर से भी उन्हें न तो अकाउंट पर प्रतिबंध की ठोस वजह बताई जा रही है और न ही ये बताया जा रहा है कि इसे दोबारा कैसे बहाल किया जाए. केजरीवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लिखा दिखाई दे रहा है ‘Unavailable in some locations’, यानी अकाउंट कुछ जगहों पर उपलब्ध नहीं है. केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने मेटा के भारत स्थित कार्यालय में मौखिक रूप से पूछताछ की, जहां उन्हें पता चला कि उनका अकाउंट भारत में ब्लॉक या प्रतिबंधित है. उन्होंने आरोप लगाया कि मेटा को भेजे गए ईमेल के जवाब में भी सिर्फ रूटीन और ऑटोमैटिक रिप्लाई मिल रहे हैं. मामला सिर्फ मेटा तक नहीं रुका. केजरीवाल ने इसे लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने मेटा से कहा कि प्रधानमंत्री के सामने इतना मत झुकिए कि आखिर में भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री का अकाउंट चलाने की अनुमति रह जाए.

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है. उनका कहना है कि मेटा के भारत स्थित दफ्तर से भी उन्हें न तो अकाउंट पर प्रतिबंध की ठोस वजह बताई जा रही है और न ही ये बताया जा रहा है कि इसे दोबारा कैसे बहाल किया जाए. केजरीवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लिखा दिखाई दे रहा है ‘Unavailable in some locations’, यानी अकाउंट कुछ जगहों पर उपलब्ध नहीं है. केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने मेटा के भारत स्थित कार्यालय में मौखिक रूप से पूछताछ की, जहां उन्हें पता चला कि उनका अकाउंट भारत में ब्लॉक या प्रतिबंधित है. उन्होंने आरोप लगाया कि मेटा को भेजे गए ईमेल के जवाब में भी सिर्फ रूटीन और ऑटोमैटिक रिप्लाई मिल रहे हैं. मामला सिर्फ मेटा तक नहीं रुका. केजरीवाल ने इसे लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने मेटा से कहा कि प्रधानमंत्री के सामने इतना मत झुकिए कि आखिर में भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री का अकाउंट चलाने की अनुमति रह जाए.

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