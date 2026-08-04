E20 के विरोध में अरविंद केजरीवाल आज पीएम हाउस जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने का परमिशन नहीं दिया. उन्हें फिरोज शाह रोड पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. केजरीवाल अपने साथ 2 लाख 30 हजार से ज्यादा साइन किए हुए पिटीशन लेकर पहुंचे. उन्होंने सरकार से अपील की कि वो लोगों पर E20 थोपना बंद करे. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगा कि वो अमेरिका के दबाव में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर गाड़ी मालिकों पर पड़ रहा है.

केजरीवाल ने दावा किया सभी 2 लाख 30 पिटीशन को गाड़ियों में भरकर सरकार को सौंप दिया गया है. केजरीवाल ने कहा कि अब इन्हें प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है.