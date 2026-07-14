E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन, PM मोदी को भी लिखा पत्र - KEJRIWAL LAUNCHES ONLINE CAMPAIGN
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Published : July 14, 2026 at 8:20 PM IST
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने "स्टॉप E20 पेट्रोल" नाम से ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया. StopE20petrol.com पर जाकर कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज बुलंद कर सकता है. इसके साथ ही, केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर देश की जनता को E20 पेट्रोल का विकल्प मुहैया करने की अपील की है.
वीओ- उन्होंने हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग रखी. साथ ही, कम माइलेज मिलने के कारण E20 की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम करने की भी अपील की. इस मुद्दे पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का समय भी मांगा है.
केजरीवाल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, तब वह देशभर से मिले सभी हस्ताक्षरों और लोगों के अनुभवों का कलेक्शन उन्हें सौंपेंगे, ताकि सरकार जनता की वास्तविक समस्याओं को समझ सके. वहीं, केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भी समर्थन देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम 5 बजे जंतर-मंतर पहुंचकर वो आंदोलन में शामिल होंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताएंगे.
केजरीवाल ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर भी चिंता जताई और उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने "स्टॉप E20 पेट्रोल" नाम से ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया. StopE20petrol.com पर जाकर कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज बुलंद कर सकता है. इसके साथ ही, केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर देश की जनता को E20 पेट्रोल का विकल्प मुहैया करने की अपील की है.
वीओ- उन्होंने हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग रखी. साथ ही, कम माइलेज मिलने के कारण E20 की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम करने की भी अपील की. इस मुद्दे पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का समय भी मांगा है.
केजरीवाल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, तब वह देशभर से मिले सभी हस्ताक्षरों और लोगों के अनुभवों का कलेक्शन उन्हें सौंपेंगे, ताकि सरकार जनता की वास्तविक समस्याओं को समझ सके. वहीं, केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भी समर्थन देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम 5 बजे जंतर-मंतर पहुंचकर वो आंदोलन में शामिल होंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताएंगे.
केजरीवाल ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर भी चिंता जताई और उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की.