केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला: ‘ट्रम्प के सामने नतमस्तक’, देश में गैस संकट? - KEJRIWAL ATTACKS PM MODI
Published : March 10, 2026 at 4:52 PM IST
देश में गैस संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी अपनी मजबूरियों के चलते ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं, क्या देश आज उसी की सजा भुगत रहा है. केजरीवाल का दावा है कि देशभर में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर कई कमर्शियल संस्थानों को एलपीजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है और फिलहाल सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है. दरअसल राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर ब्रेक लगने की खबर से होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है... यानी फिलहाल गैस की सप्लाई पहले घरों तक पहुंचाई जाएगी. केंद्र सरकार के 5 मार्च के निर्देश के बाद तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सप्लाई चेन सामान्य नहीं होती, तब तक कमर्शियल सिलेंडर की रिफिलिंग में कटौती की जाएगी. इसका असर अब दिल्ली के फूड हब में दिखाई देने लगा है. चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और करोल बाग जैसे इलाकों में रेस्टोरेंट मालिकों को गैस एजेंसियों ने नए ऑर्डर देने में मुश्किल की बात कही है. दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पहले ही 1800 रुपये के पार पहुंच चुकी है. अगर सप्लाई में कमी जारी रही तो आने वाले दिनों में बाहर खाना और महंगा हो सकता है. फिलहाल कई रेस्टोरेंट मालिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकिंग का सहारा लेने लगे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या देश में गैस संकट गहराने वाला है और क्या इसका असर सीधे आपकी थाली पर पड़ेगा.
