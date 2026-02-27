शराब घोटाले में दिल्ली की निचली अदालत से दिल्ली के पू्र्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिलने से आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. दिल्ली से लखनऊ और गोवा तक कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं. पटाखे चलाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं. इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो गया है. आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उनके नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके. उधर, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज दिया और निचली अदालत से केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत को टेक्निकल करार दिया है.