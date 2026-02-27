ETV Bharat / Videos

शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट, पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू - BLAME GAME ON CLEAN CHIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 7:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शराब घोटाले में दिल्ली की निचली अदालत से दिल्ली के पू्र्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिलने से आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. दिल्ली से लखनऊ और गोवा तक कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं. पटाखे चलाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं. इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो गया है. आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उनके नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.  

कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके. उधर, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज दिया और निचली अदालत से केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत को टेक्निकल करार दिया है.

शराब घोटाले में दिल्ली की निचली अदालत से दिल्ली के पू्र्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिलने से आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. दिल्ली से लखनऊ और गोवा तक कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं. पटाखे चलाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं. इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो गया है. आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उनके नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.  

कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके. उधर, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज दिया और निचली अदालत से केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत को टेक्निकल करार दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BLAME GAME ON CLEAN CHIT
केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट
दिल्ली का शराब घोटाला
पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान
BLAME GAME ON CLEAN CHIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

राष्ट्रपति ने 'प्रचंड' में भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान

February 27, 2026 at 4:46 PM IST
बरी होते ही छलका केजरीवाल का दर्द

शराब घोटाला केस: कोर्ट से बरी होते ही छलका केजरीवाल का दर्द, कहा- 'पूरा केस फर्जी था'

February 27, 2026 at 2:47 PM IST
पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात.... चौकियों पर कब्जे और एयर स्ट्राइक से बढ़ा तनाव

February 27, 2026 at 2:00 PM IST
बुनकरों की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार ?

बुनकरों की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार ?

February 26, 2026 at 11:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.