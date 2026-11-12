केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 7 करोड़ की मांगी फिरौती

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी मिली है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उनसे 7 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई है. तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरी फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिसके बाद उन्होंने 6 नवंबर को मोहाली के एसएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मार देगा. मोहाली पुलिस ने BNS और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी ने फोन कॉल के साथ वॉट्सएप पर लिखित मैसेज के जरिए 7 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग दोहराई. तिलक नगर विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें माध्यम बनाकर अरविंद केजरीवाल तक फिरौती और जान से मारने की धमकी पहुंचाने की कोशिश की गई. विधायक ने आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आईपी लॉग और लोकेशन ट्रेस कराने की मांग की. उन्होंने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इससे पहले साल 2024 के मई में भी केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली थी. तब आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था.