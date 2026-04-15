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केजरीवाल का हाईकोर्ट जज पर बड़ा आरोप...हलफनामे में कहा-जज के बच्चों को तुषार मेहता देते हैं काम - ARVIND KEJRIWAL

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केजरीवाल का हाईकोर्ट जज पर बड़ा आरोप. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 3:49 PM IST

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जज से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की है. केजरीवाल का दावा है कि जज के बच्चों का संबंध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से है, जो इस केस में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं. उन्होंने अदालत की कार्यप्रणाली, समय-सीमा और फैसलों पर भी सवाल उठाए. साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर निष्पक्षता पर संदेह जताया. यह मामला अब न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बहस को और तेज कर सकता है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जज से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की है. केजरीवाल का दावा है कि जज के बच्चों का संबंध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से है, जो इस केस में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं. उन्होंने अदालत की कार्यप्रणाली, समय-सीमा और फैसलों पर भी सवाल उठाए. साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर निष्पक्षता पर संदेह जताया. यह मामला अब न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बहस को और तेज कर सकता है.

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