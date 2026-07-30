गौरीकुंड के पास भयानक लैंडस्लाइड, बाल-बाल बचे श्रद्धालु; रोकी गई केदारनाथ यात्रा! - KEDARNATH YATRA
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Published : July 30, 2026 at 3:10 PM IST
उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया. गुरुवार सुबह गौरीकुंड गेट से मात्र 200 मीटर आगे अचानक पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टानें पैदल मार्ग पर आ गिरीं. गनीमत यह रही कि इस भयानक भूस्खलन की चपेट में कोई भी श्रद्धालु नहीं आया और सभी सुरक्षित हैं.
खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत केदारनाथ यात्रा रोक दी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के अनुसार, डीडीआरएफ (DDRF) और प्रशासन की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं. मार्ग पूरी तरह से साफ और सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी.
उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया. गुरुवार सुबह गौरीकुंड गेट से मात्र 200 मीटर आगे अचानक पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टानें पैदल मार्ग पर आ गिरीं. गनीमत यह रही कि इस भयानक भूस्खलन की चपेट में कोई भी श्रद्धालु नहीं आया और सभी सुरक्षित हैं.
खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत केदारनाथ यात्रा रोक दी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया गया है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के अनुसार, डीडीआरएफ (DDRF) और प्रशासन की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं. मार्ग पूरी तरह से साफ और सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी.