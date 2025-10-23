ETV Bharat / Videos

केदारनाथ यात्रा ने तोड़े रिकॉर्ड, इस साल 17 लाख से ज्यादा भक्तों ने किये दर्शन - KEDARNATH YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद हो गए. मुख्यमंत्री धामी सहित 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने. इसके बाद केदार की पंचमुखी डोली सेना के बैंड के साथ पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हो गई. ये पंचमुखी डोली शुक्रवार 24 अक्टूबर को रामपुर से विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी और फिर शनिवार 25 अक्टूबर को गुप्तकाशी से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच जाएगी.

चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं. वहीं केदारनाथ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या 1768795 रही. 2024 में 1652760 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे. पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग सवा लाखा ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंचे. वहीं सीएम धामी ने देश के तीर्थयात्रियों से शीतकाल में भी उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आने की अपील की.

उत्तराखंड के चार प्रमुख धामों में एक और धाम यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी बंद हो गए. इस मौके पर धाम मां यमुना के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति डोली यात्रा के साथ खरसाली गांव के लिए रवाना हुई. अब अगले 6 महिने भक्तों मां यमुना खरसाली गांव में दर्शन देंगी.

उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद हुए. अन्नकूट पर्वत पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर पूरे विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम हुआ. तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में विशेष पूजा की. इस दौरान बड़ी संख्या में सेना के जवान वहां मौजूद रहे.

केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद हो गए. मुख्यमंत्री धामी सहित 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने. इसके बाद केदार की पंचमुखी डोली सेना के बैंड के साथ पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हो गई. ये पंचमुखी डोली शुक्रवार 24 अक्टूबर को रामपुर से विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी और फिर शनिवार 25 अक्टूबर को गुप्तकाशी से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच जाएगी.

चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं. वहीं केदारनाथ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या 1768795 रही. 2024 में 1652760 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे. पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग सवा लाखा ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंचे. वहीं सीएम धामी ने देश के तीर्थयात्रियों से शीतकाल में भी उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आने की अपील की.

उत्तराखंड के चार प्रमुख धामों में एक और धाम यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी बंद हो गए. इस मौके पर धाम मां यमुना के जयकारों से गूंज उठा. इसके बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति डोली यात्रा के साथ खरसाली गांव के लिए रवाना हुई. अब अगले 6 महिने भक्तों मां यमुना खरसाली गांव में दर्शन देंगी.

उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद हुए. अन्नकूट पर्वत पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर पूरे विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम हुआ. तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में विशेष पूजा की. इस दौरान बड़ी संख्या में सेना के जवान वहां मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

KEDARNATH
KEDARNATH YATRA
KEDARNATH YATRA BREAKS RECORDS
केदारनाथ यात्रा
KEDARNATH YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Andhra Pradesh Heavy Rains

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई जगह स्कूल-कॉलेज बंद, उफान पर नदी-नाले

October 23, 2025 at 9:48 PM IST
गौवंश के लिए 56 भोग का इंतजाम

सबसे बड़ी गौशाला में सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा, भगवान गोवर्धन और गौवंश के लिए 56 भोग

October 22, 2025 at 11:12 PM IST
अमेरिका और जर्मनी से भी पहुंचे श्रद्धालु

मथुरा में विदेशी महिलाओं ने भी की गोवर्धन पूजा, ढोल-मंजीरे की थाप पर किया डांस, भक्ति के दिखे अलग-अलग रंग

October 22, 2025 at 10:46 PM IST
नवाबी दौर का पतंगबाजी का शौक

जमघट पर लखनऊ में उड़ी रंग-बिरंगी पतंगें, नवाबी दौर का पतंगबाजी का शौक, आज भी जिंदा है

October 22, 2025 at 10:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.