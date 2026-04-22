केदारनाथ मंदिर के पवित्र कपाट 22 अप्रैल को सुबह आठ बजे मंत्रोच्चार और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. इस अवसर पर हजारों भक्त धाम में मौजूद रहे, जो कड़ाके की ठंड के बावजूद रातभर दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहे. मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया. पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का भरोसा दिलाया. चार धाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है, जबकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे.