मंत्रोच्चार के बीच खुले केदारनाथ मंदिर के कपाट… CM पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा - KEDARNATH TEMPLE OPEN
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Published : April 22, 2026 at 4:26 PM IST
केदारनाथ मंदिर के पवित्र कपाट 22 अप्रैल को सुबह आठ बजे मंत्रोच्चार और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. इस अवसर पर हजारों भक्त धाम में मौजूद रहे, जो कड़ाके की ठंड के बावजूद रातभर दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहे. मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया. पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का भरोसा दिलाया. चार धाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है, जबकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे.
केदारनाथ मंदिर के पवित्र कपाट 22 अप्रैल को सुबह आठ बजे मंत्रोच्चार और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. इस अवसर पर हजारों भक्त धाम में मौजूद रहे, जो कड़ाके की ठंड के बावजूद रातभर दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहे. मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया. पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का भरोसा दिलाया. चार धाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है, जबकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे.