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उत्तराखंड: 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर, 22 अप्रैल को खुलेंगे कपाट - KEDARNATH TEMPLE

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भव्य तैयारी… केदारनाथ मंदिर 51 क्विंटल फूलों से सजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST

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केदारनाथ मंदिर में 22 अप्रैल को कपाट खुलने से पहले भव्य तैयारियां जोरों पर हैं. मंदिर को सजाने के लिए 51 क्विंटल से अधिक फूल देश के विभिन्न हिस्सों से मंगाए गए हैं, जिनमें गेंदा फूल की मात्रा सबसे अधिक है. इन फूलों को ऋषिकेश और गौरीकुंड के रास्ते खच्चरों के जरिए मंदिर तक पहुंचाया गया. श्रद्धालु और स्वयंसेवक भी सजावट में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है. 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खुलेंगे. प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है.

केदारनाथ मंदिर में 22 अप्रैल को कपाट खुलने से पहले भव्य तैयारियां जोरों पर हैं. मंदिर को सजाने के लिए 51 क्विंटल से अधिक फूल देश के विभिन्न हिस्सों से मंगाए गए हैं, जिनमें गेंदा फूल की मात्रा सबसे अधिक है. इन फूलों को ऋषिकेश और गौरीकुंड के रास्ते खच्चरों के जरिए मंदिर तक पहुंचाया गया. श्रद्धालु और स्वयंसेवक भी सजावट में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है. 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खुलेंगे. प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है.

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