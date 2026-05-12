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PM मोदी की अपील का असर: कवर्धा में SP और ASP साइकिल से पहुंचे दफ्तर - PM MODI APPEAL

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PM मोदी की अपील का असर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 8:40 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है. छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसपी धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पेट्रोल-डीजल की बचत देश की आर्थिक मजबूती और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है. एसपी ने जिले के पुलिस कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल या पैदल दफ्तर आने की अपील भी की. यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन, सोना और खाद्य तेल के सीमित इस्तेमाल की भी अपील की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है. छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसपी धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पेट्रोल-डीजल की बचत देश की आर्थिक मजबूती और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है. एसपी ने जिले के पुलिस कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल या पैदल दफ्तर आने की अपील भी की. यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन, सोना और खाद्य तेल के सीमित इस्तेमाल की भी अपील की है.

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