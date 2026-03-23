कश्मीर के शिया बहुल जिलों बडगाम और बारामूला साथ ही श्रीनगर के लोगों ने ईरान के युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए चंदा अभियान शुरु किया है. ये चंदा अभियान रविवार यानि ईद के एक दिन बाद जोरों पर पहुंच गया. लोगों ने न सिर्फ नकद पैसे दान किए बल्कि सोने के गहने और पारंपरिक तांबे के बर्तन भी दान किए. यहां लोगों ने घर-घर जाकर ईरान में जंग से प्रभावित लोगों के लिए चंदा इक्ट्ठा किया.भारत में ईरानी दूतावास ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही X पर इकट्ठा किए गए दान की तस्वीरें साझा करते हुए दूतावास ने कहा कि यह दयालुता का काम उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा.