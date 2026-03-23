कश्मीरियों ने युद्ध-ग्रस्त ईरान के लिए दिया दान, ईरानी दूतावास ने तस्वीरें साझा कर जताया आभार - KASHMIRIS DONATE TO WAR TORN IRAN
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Published : March 23, 2026 at 5:59 PM IST
कश्मीर के शिया बहुल जिलों बडगाम और बारामूला साथ ही श्रीनगर के लोगों ने ईरान के युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए चंदा अभियान शुरु किया है. ये चंदा अभियान रविवार यानि ईद के एक दिन बाद जोरों पर पहुंच गया. लोगों ने न सिर्फ नकद पैसे दान किए बल्कि सोने के गहने और पारंपरिक तांबे के बर्तन भी दान किए. यहां लोगों ने घर-घर जाकर ईरान में जंग से प्रभावित लोगों के लिए चंदा इक्ट्ठा किया.भारत में ईरानी दूतावास ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही X पर इकट्ठा किए गए दान की तस्वीरें साझा करते हुए दूतावास ने कहा कि यह दयालुता का काम उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा.
कश्मीर के शिया बहुल जिलों बडगाम और बारामूला साथ ही श्रीनगर के लोगों ने ईरान के युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए चंदा अभियान शुरु किया है. ये चंदा अभियान रविवार यानि ईद के एक दिन बाद जोरों पर पहुंच गया. लोगों ने न सिर्फ नकद पैसे दान किए बल्कि सोने के गहने और पारंपरिक तांबे के बर्तन भी दान किए. यहां लोगों ने घर-घर जाकर ईरान में जंग से प्रभावित लोगों के लिए चंदा इक्ट्ठा किया.भारत में ईरानी दूतावास ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही X पर इकट्ठा किए गए दान की तस्वीरें साझा करते हुए दूतावास ने कहा कि यह दयालुता का काम उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा.