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कश्मीर में बर्फबारी, रास्ते बंद, केदारनाथ में भी गिरी बर्फ - SNOWFALL IN KASHMIR

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कश्मीर में बर्फबारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 9:03 PM IST

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कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे दिन का तापमान में गिरावट हुई है और घाटी में पहाड़ी हाईवे भी बंद हो गए हैं. गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हिमपात हुआ. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर स्थित पीर की गली और सोनमर्ग-जोजिला क्षेत्र में भी हिमपात हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर हुए हिमपात के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा. मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और सेब के बागवानों ने खेती और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम भी रोक दिया है. इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. फरवरी के आखिरी सप्ताह और इस महीने के पहले दो हफ़्तों में घाटी में तापमान सामान्य से ज्यादा था और 20 डिग्री के बीच रहा. श्रीनगर में मौसम केंद्र ने अपने एक हफ़्ते के अनुमान में कहा है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 15 मार्च से इस इलाके पर असर डालेगा, जिससे 15 और 16 मार्च को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. इसमें कहा गया है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि कुछ पहाड़ी दर्रों पर 48 घंटे की अवधि के दौरान लगभग छह इंच से लेकर लगभग दो फीट तक बर्फबारी दर्ज की जा सकती है.

कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे दिन का तापमान में गिरावट हुई है और घाटी में पहाड़ी हाईवे भी बंद हो गए हैं. गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हिमपात हुआ. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर स्थित पीर की गली और सोनमर्ग-जोजिला क्षेत्र में भी हिमपात हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर हुए हिमपात के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा. मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और सेब के बागवानों ने खेती और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम भी रोक दिया है. इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. फरवरी के आखिरी सप्ताह और इस महीने के पहले दो हफ़्तों में घाटी में तापमान सामान्य से ज्यादा था और 20 डिग्री के बीच रहा. श्रीनगर में मौसम केंद्र ने अपने एक हफ़्ते के अनुमान में कहा है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 15 मार्च से इस इलाके पर असर डालेगा, जिससे 15 और 16 मार्च को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. इसमें कहा गया है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि कुछ पहाड़ी दर्रों पर 48 घंटे की अवधि के दौरान लगभग छह इंच से लेकर लगभग दो फीट तक बर्फबारी दर्ज की जा सकती है.

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