कश्मीर में परंपरा के पहिए को शक्ति देता पानी, मुहम्मद अब्दुल्ला वानी की पनचक्की के सहारे 40 साल से चल रही जिंदगी

75 साल के मुहम्मद अब्दुल्ला वानी के लिए, बिजली किसी काम की चीज़ से ज़्यादा एक परेशानी है. वो बताते हैं कि "जब इलेक्ट्रिक मिल में बिजली चली जाती है, तो उसमें मौजूद तेल सूख जाता है और ग्राहक को सरसों के दानों से सही मात्रा में तेल नहीं मिल पाता। लेकिन मेरी मिल में ऐसी कोई समस्या नहीं है," वानी गर्व से कहते हैं। उनकी यह मिल जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग इलाके के बमदूरा गाँव में है और पानी से चलती है। "यहाँ ग्राहक को इलेक्ट्रिक मिल के मुकाबले समय पर और ज़्यादा तेल मिलता है। साथ ही, यहाँ बनने वाले तेल का स्वाद और रंग भी ज़्यादा बेहतर और शुद्ध होता है।" वानी की पानी से चलने वाली मिल शायद उन आखिरी मिलों में से एक है जो बिजली से चलने वाली आधुनिक मिलों की चुनौती का सामना कर रही है। यह आम मिलों से भी अलग है जो सिर्फ़ आटा पीसती हैं। वानी अपनी मिल में कई तरह के अनाज और फ़सलें पीसते हैं, जिनमें सरसों का तेल, मिर्च समेत मसाले, और चावल व मक्के का आटा शामिल है। 75 साल के वानी पिछले चालीस सालों से इस मिल में काम कर रहे हैं।